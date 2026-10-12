Александра Трусова, фото: t.me/avtrusovaofficial
Спорт

Трусова поблагодарила близких после победы и раскрыла интересную традицию

Алексей Самохин
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) победила на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. За два проката судьи дали ей 226,01 балла. После турнира уроженка Рязани опубликовала пост, в котором поблагодарила всех, кто был рядом. Второй старт сезона остался позади.

Первым делом Александра вспомнила тренеров. Она призналась, что постоянно говорила им о своих переживаниях, а во время соревнований волнение достигло пика. Этери Георгиевна и Даниил Маркович всё время были рядом и не давали излишне накручивать себя. Сергей Викторович поддерживал её из Москвы и оставался на связи на протяжении всех стартов.

Отдельное спасибо досталось Федерации фигурного катания России: за возможность снова выступить на международных стартах. Трусова рада оказанному доверию и ещё больше рада, что смогла его оправдать.

Была в посте и тёплая история. Её муж Макар сидел на лавке в дождь: боялся, что если не сядет, что-то пойдёт не так. Но, как объяснила фигуристка, они не суеверны, это просто их забавная традиция. А в остальном он сделал всё, чтобы быть рядом через тысячи километров. Девочки были на связи круглые сутки и поддерживали её вплоть до проката КП. Мама и Миша приехали в Алма-Ату. Это, по словам Трусовой, даже не обсуждается.

Наконец, она обратилась к болельщикам. Те поддерживали её в соцсетях и на трибунах. Были очень громкими, и их поддержку, как написала спортсменка, ощущалось особенно сильно.

«А также огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня в соцсетях и на трибунах! Вы были очень громкими, и ваша поддержка чувствовалась особенно сильно», — написала Александра. 

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