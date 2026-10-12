15-летний школьник сам купил ВАЗ-2114, сел пьяным за руль и насмерть сбил женщину в Казани

Вечером 11 октября 2026 года, около 21:00, на улице Карагандинской в Казани погибла 35-летняя женщина. Она шла по краю проезжей части, в ту же сторону, куда двигалась машина. Водитель ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость и совершил наезд. Затем он бросил автомобиль и покинул место происшествия. Женщина скончалась от травм на месте, ещё до приезда скорой.

Виновником оказался 15-летний школьник. Через некоторое время он вернулся к месту ДТП, но не один, а с родителями. При них подростка освидетельствовали прибором «Алкотектор»: результат составил 0,430 мг/л.

Школьник признался, что за рулём был именно он. Машину он, по его словам, купил сам некоторое время назад. Права управлять автомобилем в его возрасте он иметь не мог.

Сейчас в отношении несовершеннолетнего вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях. Статей КоАП РФ несколько, среди них управление транспортным средством без прав и оставление места ДТП. Об этом сообщает МВД по Татарстану.