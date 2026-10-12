Новости России

15-летний школьник сам купил ВАЗ-2114, сел пьяным за руль и насмерть сбил женщину в Казани

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Вечером 11 октября 2026 года, около 21:00, на улице Карагандинской в Казани погибла 35-летняя женщина. Она шла по краю проезжей части, в ту же сторону, куда двигалась машина. Водитель ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость и совершил наезд. Затем он бросил автомобиль и покинул место происшествия. Женщина скончалась от травм на месте, ещё до приезда скорой.

Виновником оказался 15-летний школьник. Через некоторое время он вернулся к месту ДТП, но не один, а с родителями. При них подростка освидетельствовали прибором «Алкотектор»: результат составил 0,430 мг/л.

Школьник признался, что за рулём был именно он. Машину он, по его словам, купил сам некоторое время назад. Права управлять автомобилем в его возрасте он иметь не мог.

Сейчас в отношении несовершеннолетнего вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях. Статей КоАП РФ несколько, среди них управление транспортным средством без прав и оставление места ДТП. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Максут Шадаев высказался об атаках на Яндекс и о том, как будут прикрывать ЦОД
Следующая статья
Мэрия Рязани прокомментировала снос деревьев в центре Рязани
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько истребителей погибли не от удара. Рассказываем, какие советские ракеты не срабатывают при пуске и почему Киев не может от них отказаться.
Погода

Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря уровня G3

По прогнозу ученых, геомагнитные возмущения могут сохраняться еще около суток.
Политика

Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку по Украине

Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы и заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией.
Акценты

Почему незнакомых людей не стоит называть «женщиной» и «мужчиной»

Одно привычное слово способно поставить собеседника в неловкое положение. Обращения «девушка», «женщина» или «бабушка» подходят не для каждой ситуации.
Общество

Топ-5 подработок в Рязанской области с высокой оплатой за смену 

Приготовление напитков, доставка и сборка мебели вошли в рейтинг высокооплачиваемых подработок в Рязанской области. Сравниваем выплаты за смену. 
Темы
Происшествия

В Рязанской области женщина погибла в горящей машине 

По предварительным данным, авария случилась в понедельник, 12 октября, в 11 часов на 5-м километре автодороги Саблино — Сотницыно.
Политика

Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышки в боевых действиях

Российская сторона, по его словам, не собирается в очередной раз верить обещаниям и заверениям.
Спорт

Трусова поблагодарила близких после победы и раскрыла интересную традицию

226,01 балла: столько Трусова набрала за два проката в Алма-Ате. Но самое тёплое в её победе не цифры, а слова, которые она написала после турнира.
Общество

Мэрия Рязани прокомментировала снос деревьев в центре Рязани

Жители Рязани в канале губернатора Рязанской области Павла Малкова пожаловались на ситуацию с зелёными насаждениями в центре города.
Новости России

Максут Шадаев высказался об атаках на Яндекс и о том, как будут прикрывать ЦОД

Три дата-центра «Яндекса» пострадали за четыре дня. Министр Максут Шадаев назвал происходящее беспрецедентной атакой, а Минцифры вместе с Минобороны уже обсуждают, как прикрыть эти объекты.
Общество

Россиянам подсказали, каким святым молиться перед работой

Утро понедельника можно начать с одной короткой фразы. Лишних слов не нужно: по словам Михаила Иванова, важнее всего искренность, а не формулировки.
Новости России

Тело Кашпировского везут на Украину сложным маршрутом

Последний путь Анатолия Кашпировского оказался длиннее, чем можно представить. Из Москвы гроб отправили в Стамбул, оттуда он поедет в Варшаву, потом в Киев и только затем в Винницу.
Общество

Зарплаты рязанцев оценили по покупательной способности: 60-е место из 100

Хотите понять, сколько на самом деле стоит ваша зарплата? Оказывается, важна не цифра в расчётке, а то, что на неё можно купить.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье