Происшествия

Два подростка пострадали в ДТП на мотоцикле под Рязанью

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Вечером 10 октября на 106-м километре автодороги Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш произошло ДТП с участием мотоцикла. Авария случилась примерно в 21:50.

По предварительной информации, 15-летний житель Москвы, находившийся за рулём мотоцикла, съехал в кювет, после чего транспортное средство врезалось в дерево.

В результате происшествия травмы получили два подростка: водитель и его 14-летний пассажир. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Более 250 рязанцев вышли на субботники
Следующая статья
Зарплаты рязанцев оценили по покупательной способности: 60-е место из 100
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько истребителей погибли не от удара. Рассказываем, какие советские ракеты не срабатывают при пуске и почему Киев не может от них отказаться.
Погода

Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря уровня G3

По прогнозу ученых, геомагнитные возмущения могут сохраняться еще около суток.
Политика

Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку по Украине

Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы и заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией.
Акценты

Почему незнакомых людей не стоит называть «женщиной» и «мужчиной»

Одно привычное слово способно поставить собеседника в неловкое положение. Обращения «девушка», «женщина» или «бабушка» подходят не для каждой ситуации.
Общество

Топ-5 подработок в Рязанской области с высокой оплатой за смену 

Приготовление напитков, доставка и сборка мебели вошли в рейтинг высокооплачиваемых подработок в Рязанской области. Сравниваем выплаты за смену. 
Темы
Новости кино и ТВ

Дробыш раскрыл секрет музыкальных хитов

Даже опытный композитор не знает, какая песня станет хитом. Виктор Дробыш признался, что судьба композиции зависит не только от музыки и слов, но и от исполнителя.
Общество

Депутат предложила ввести льготный режим платежей при сбоях

Не каждый просроченный платеж возникает по вине клиента. Марина Ким указала на ситуации, когда люди и компании не могут выполнить обязательства из-за сбоев цифровых ресурсов.
Происшествия

В Рязанской области женщина погибла в горящей машине 

По предварительным данным, авария случилась в понедельник, 12 октября, в 11 часов на 5-м километре автодороги Саблино — Сотницыно.
Политика

Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышки в боевых действиях

Российская сторона, по его словам, не собирается в очередной раз верить обещаниям и заверениям.
Спорт

Трусова поблагодарила близких после победы и раскрыла интересную традицию

226,01 балла: столько Трусова набрала за два проката в Алма-Ате. Но самое тёплое в её победе не цифры, а слова, которые она написала после турнира.
Общество

Мэрия Рязани прокомментировала снос деревьев в центре Рязани

Жители Рязани в канале губернатора Рязанской области Павла Малкова пожаловались на ситуацию с зелёными насаждениями в центре города.
Новости России

15-летний школьник сам купил ВАЗ-2114, сел пьяным за руль и насмерть сбил женщину в Казани

Он насмерть сбил женщину на улице Карагандинской в Казани, бросил машину и ушёл, а вернулся только вместе с родителями.
Новости России

Максут Шадаев высказался об атаках на Яндекс и о том, как будут прикрывать ЦОД

Три дата-центра «Яндекса» пострадали за четыре дня. Министр Максут Шадаев назвал происходящее беспрецедентной атакой, а Минцифры вместе с Минобороны уже обсуждают, как прикрыть эти объекты.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье