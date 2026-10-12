Два подростка пострадали в ДТП на мотоцикле под Рязанью

Вечером 10 октября на 106-м километре автодороги Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш произошло ДТП с участием мотоцикла. Авария случилась примерно в 21:50.

По предварительной информации, 15-летний житель Москвы, находившийся за рулём мотоцикла, съехал в кювет, после чего транспортное средство врезалось в дерево.

В результате происшествия травмы получили два подростка: водитель и его 14-летний пассажир. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.