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Транспорт и дороги

В Рязани сообщили о пробках в 8 баллов утром 12 октября

Алексей Самохин
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Утром в понедельник, 12 октября, в Рязани регистрируются пробки в 8 баллов. Такие данные выдаёт специализированный сервис Яндекса. 

Из-за ремонтом затруднено движение в сторону центра города по Московскому шоссе, на участке трассы М-5 Урал (Южная окружная дорога) в районе перекрёстка с улицей Нахимова в сторону Челябинска, есть проблемы с выездом из Дашково-Песочни по улице Советской Армии, есть затруднения на Северной окружной в сторону центра.

При этом в целом дорожная обстановка остаётся спокойной.

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