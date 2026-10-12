В Рязани сообщили о пробках в 8 баллов утром 12 октября

Утром в понедельник, 12 октября, в Рязани регистрируются пробки в 8 баллов. Такие данные выдаёт специализированный сервис Яндекса.

Из-за ремонтом затруднено движение в сторону центра города по Московскому шоссе, на участке трассы М-5 Урал (Южная окружная дорога) в районе перекрёстка с улицей Нахимова в сторону Челябинска, есть проблемы с выездом из Дашково-Песочни по улице Советской Армии, есть затруднения на Северной окружной в сторону центра.

При этом в целом дорожная обстановка остаётся спокойной.