Кадр из видео © Anatoly Kashpirovskiy / YouTube
Новости России

Тело Кашпировского везут на Украину сложным маршрутом

Алексей Самохин
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Тело телеведущего Анатолия Кашпировского отправили на Украину кружным путём: через Турцию и Польшу. Об этом ТАСС рассказал его племянник Юрий Мамаев.

По его словам, сейчас гроб находится на терминале в Стамбуле. Поздно ночью его ожидают в Варшаве. Дальше путь лежит в Киев, причём поездом, а уже оттуда в Винницу.

Кашпировский умер 3 октября. Ему было 87 лет. Причиной смерти, как сообщил Мамаев, стало онкологическое заболевание, которое привело к полиорганной недостаточности.

Церемония прощания прошла 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве. После неё тело отправили на Украину, где Кашпировского должны похоронить.

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