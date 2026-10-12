Тело Кашпировского везут на Украину сложным маршрутом

Тело телеведущего Анатолия Кашпировского отправили на Украину кружным путём: через Турцию и Польшу. Об этом ТАСС рассказал его племянник Юрий Мамаев.

По его словам, сейчас гроб находится на терминале в Стамбуле. Поздно ночью его ожидают в Варшаве. Дальше путь лежит в Киев, причём поездом, а уже оттуда в Винницу.

Кашпировский умер 3 октября. Ему было 87 лет. Причиной смерти, как сообщил Мамаев, стало онкологическое заболевание, которое привело к полиорганной недостаточности.

Церемония прощания прошла 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве. После неё тело отправили на Украину, где Кашпировского должны похоронить.