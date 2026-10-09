В Тверской области после атаки БПЛА загорелся завод в Редкино

На заводе в поселке Редкино Тверской области произошло возгорание после атаки беспилотников. Сотрудников предприятия успели эвакуировать в укрытие, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев.

По словам главы области, пожар возник во время отражения атаки БПЛА. Возгорание удалось ликвидировать.

«Сотрудники предприятия не пострадали, были вовремя эвакуированы в укрытие», сообщил Королев в своем канале в мессенджере «Макс».

После ликвидации пожара на объекте продолжили работать экстренные службы.