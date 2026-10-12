В Рязанской области за неделю потушили 33 пожара, погибли 4 человека 

С 5 по 11 октября в Рязанской области ликвидировали 33 пожара. В результате возгораний погибли четыре человека, в том числе ребенок. О последствиях происшествий сообщили в сводке регионального управления ГУ МЧС России.

Из общего числа пожаров 18 произошли по техногенным причинам. Еще 11 раз горел мусор, в четырех случаях спасатели тушили сухую траву.

Огонь уничтожил или повредил 14 строений и две единицы техники.

Два пожара унесли жизни четырех человек.

Первая трагедия произошла 5 октября в многоквартирном жилом доме в Касимове. При пожаре погибли мужчина 1989 года рождения и женщина 1982 года рождения.

На следующий день, 6 октября, возгорание случилось в жилом доме в Скопине. Там погибли женщина 1964 года рождения и ребенок, родившийся в 2020 году.

На водных объектах Рязанской области за этот период происшествий не зарегистрировали.