Ребенок 2020 года рождения и женщина погибли на пожаре в Рязанской области

В Скопине при пожаре в жилом доме погибли ребенок 2020 года рождения и женщина 1946 года рождения. Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали пять возгораний, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар в Скопине

Сообщение о возгорании поступило 6 октября в 09:31. Огонь повредил жилой дом на площади 40 квадратных метров.

На месте работали семь человек и три единицы техники.

Погибли ребенок 2020 года рождения и женщина 1946 года рождения.

Еще три техногенных пожара

5 октября в 18:03 пожар произошел в хозяйственной постройке в деревне Кочемары Касимовского муниципального округа. Огонь уничтожил строение на площади 42 квадратных метра. На месте работали семь человек и пять единиц техники, в том числе добровольная пожарная команда.

В тот же день в 19:04 спасатели получили сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в деревне Малышево Рыбновского муниципального округа. Для тушения привлекли 13 человек и пять единиц техники, включая добровольную пожарную команду.

6 октября в 10:25 загорелся легковой автомобиль в селе Рачатники Михайловского муниципального округа. Площадь пожара составила 6,7 квадратного метра, машина уничтожена огнем. В тушении участвовали четыре человека и две единицы техники.

Кроме того, за сутки пожарные ликвидировали одно возгорание мусора.