Два человека погибли во время пожара в Касимове

На пожаре в Касимове погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме поступило 5 октября в 00:03. В тушении участвовали 7 человек, 2 единицы техники.
На пожаре погибли мужчина 1989 и женщина 1982 годов рождения.
Огнём повреждена комната на площади 15 квадратных метров. Причина пожара не называется.
Адрес места происшествия в сводке МЧС не называется, но сегодня в паблике «Новости Рязани ВКонтакте» появился пост с жалобой жительницы Касимова на ситуацию с капремонтом в жилом доме на ул. посёлок Фабрика, 1. В нём сообщается, что ночью в доме произошёл пожар. Тот ли это дом, неизвестно.