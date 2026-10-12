Зарплаты рязанцев оценили по покупательной способности: 60-е место из 100

Новый Уренгой и Салехард возглавили рейтинг российских городов с самым высоким уровнем зарплат. Замыкают сотню Грозный и Нальчик. Такие итоги исследования опубликовало РИА Новости. Рязань оказалась на 60-й строчке.

Бурный рост заработных плат, который наблюдался в 2023-2024 годах, сбавил темп. По итогам 2025-го номинальная начисленная зарплата работников организаций в среднем по России выросла на 12,5% и составила 111,4 тысячи рублей. Годом раньше прибавка была заметно больше: 18,9%.

@ РИА Новости

В первом полугодии 2026 года средняя начисленная зарплата по стране достигла 119,2 тысячи рублей. Это на 11,6% выше, чем за тот же период 2025-го. Но цифры по стране выглядят ровнее, чем жизнь в регионах. Уровень экономического развития, климат, природные условия, ориентация на добычу сырья: всё это влияет на оплату труда и между регионами, и между городами. Даже крупные центры, куда стекается рабочая сила, платят по-разному, отмечают эксперты.

Эксперты РИА Новости сопоставили средние зарплаты в ста крупнейших городах с региональным фиксированным потребительским набором товаров и услуг. Рейтинг седьмой по счёту, ежегодный.

Города ранжировали по отношению чистой средней зарплаты к стоимости этого набора. Проще говоря, оценивали покупательную способность: не сколько человек получает, а что он может на эти деньги купить.

Зарплаты взяли за январь-июнь 2026 года, за вычетом НДФЛ. Данные относятся к крупным и средним предприятиям, их дала официальная статистика. Стоимость фиксированного набора взята из региональной статистики Росстата.

В рейтинг вошли 100 городов: административные центры субъектов Федерации и другие крупнейшие города страны. Административные центры ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей остались за скобками. Причина простая: нет данных.