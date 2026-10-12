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Общество

Мошенники атакуют организации письмами для кражи данных сотрудников и гостайны

Олеся Чугунова
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В последнее время значительно участились случаи мошеннических действий, направленных не только на частных лиц, но и на официальные организации. Главная цель злоумышленников — выведать информацию о госслужащих или получить доступ к сведениями, составляющим гостайну.

Письма с различными запросами приходят на электронную почту учреждений. Отличить фейкового отправителя от настоящего практически невозможно. Такие послания точно копируют кадровые документы, в том числе на подтверждение данных, прикрепляя к ним фишинговые ссылки.

Как не поддаться на уловки врага, в эфире ТКР рассказал министр цифрового развития Максим Соников. По его словам, жертвой может стать каждый, поэтому важно сохранять бдительность.

«Если вам пришло письмо, то письмо стоит обратить на него сразу внимание. Он не должен быть давящим, не должен вас заставлять что-то сделать быстро, сию же секунду. Второе, надо посмотреть на адрес отправителя. Именно там подчас кроется та изюминка, с которой работают мошенники. Может быть, буквы, похожие друг на друга, допустим, «О» и ноль, «Л» или единичка. Этим и пользуются мошенники нашей невнимательностью и стараются как раз навязать максимально жестко, что нужно отреагировать вам здесь и сейчас. Ну и, конечно, ссылки, по которым они просят перейти», — пояснил министр.

Соников отметил, что злоумышленники часто используют тему «проверок», чтобы узнать, жив ли адрес электронной почты, и получить чувствительные персональные данные. Случаи успешных атак зафиксированы и в Рязанской области. Мошенники постоянно совершенствуют методы, используя доверие людей к официальным бланкам и подписям.

В случае получения подозрительного письма глава регионального Минцифры рекомендует не тратить время на самостоятельный анализ, а сразу перезвонить отправителю для подтверждения личности. Если же утечка данных уже произошла, необходимо немедленно сообщить ответственному за информационную безопасность в организации или руководителю. Чем быстрее будет передана информация компетентным органам, тем меньше ущерб и выше шансы поймать преступников.

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