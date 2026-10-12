Юрист высказался о криминальном следе в деле о пропаже семьи Усольцевых

Следователи не нашли достоверных доказательств того, что семья Усольцевых пропала в красноярской тайге из-за преступления. Об этом РИА Новости заявил заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь ушли в поход к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года и не вернулись. С ними была собака породы корги. С тех пор прошло больше года.

Последние масштабные поиски проводили в июне. Сейчас следствие считает приоритетной версию несчастного случая, но криминал полностью не исключает.

Вокруг дела накопилось много предположений.

«Дело Усольцевых обросло множеством версий и предположений: плохие погодные условия, резкое ухудшение здоровья одного из путешественников, уход с маршрута, нападение диких зверей, падение в шурфы и прочие», — сказал Соловьев.

Криминальная версия, по его словам, пока ничем не подтверждена. Следователи проверили бизнес и круг общения обоих супругов.

«Информации о конфликтах, угрозах или других обстоятельствах, которые могли бы указывать на умысел третьих лиц при пропаже семьи, обнаружено не было», — пояснил юрист.

Судьба Сергея, Ирины и их маленькой дочери остается неизвестной. Следствие продолжает работать по нескольким направлениям, главным остается несчастный случай. Пока в тайге не найдут новых следов, точку в деле поставить не получится.