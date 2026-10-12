Инсульты, инфаркты и переломы: с чем поступали в Рязанскую ОКБ

Со 2 по 8 октября в Рязанскую областную клиническую больницу поступили 1208 человек. Из них 466 пациентов госпитализировали в плановом порядке, еще 373 обратились за экстренной помощью. Остальным 369 оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Среди наиболее распространенных причин обращений — острые нарушения мозгового кровообращения (инсульты), острые коронарные синдромы, включая инфаркты, а также черепно-мозговые травмы.

Врачи принимали пациентов с симптомами острого живота. К этой категории относятся, в частности, состояния, связанные с аппендицитом, язвенной болезнью и гастритом. Еще одной частой причиной обращений стали переломы.

Одного пациента доставили в больницу санитарной авиацией.

Приемное отделение Рязанской ОКБ работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.