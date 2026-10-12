ФК «Рязань» сыграл вничью в Тамбове с лидером

В субботу, 10 октября, ФК «Рязань» провёл очередной матч первенства России среди команд Второй Лиги. В гостях рязанцы встречались с тамбовским «Спартаком».

Матч завершился вничью — 0:0. Обе команды сохранили текущие позиции в турнирной таблице — «Спартак» на первом месте, «Рязань» на третьем.

«Итог встречи — закономерный боевой мир. Делим очки с тамбовчанами и увозим важнейший турнирный балл с одного из самых сложных выездов сезона!», — говорится в сообщении об игре в официальной группе «Рязани» ВКонтакте.

До конца турнира рязанцам осталось провести три матча. Ближайший из них 17 октября дома против «Шумбрата» из Саранска. Начало встречи — в 17:00. Возрастное ограничение: 0+.