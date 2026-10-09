Назван способ защитить регионы РФ от атак ВСУ

Для защиты российских регионов от ударов украинских беспилотников необходимо создать эшелонированную оборону и увеличить финансирование спецподразделений. Об этом военный эксперт Андрей Колесник рассказал «Ленте.ру», комментируя атаки ВСУ на территории России.

По словам эксперта, особое внимание следует уделить защите промышленных предприятий и контролю воздушного пространства. Он считает, что антитеррористическим подразделениям и контрразведке необходимо выделить отдельное финансирование, чтобы расширить штат сотрудников, которые смогут выявлять потенциальные диверсионные группы.

«Надо быть готовым, должна быть глубоко эшелонированная оборона, оборона предприятий. Вообще нужно внимательно смотреть за небом. И еще раз говорю, что антитеррористические подразделения, подразделения контрразведки должны иметь отдельное финансирование, чтобы увеличить штат людей, способных обнаружить вот такие на территории России группы бывших спящих, начинающих действовать», — сказал Колесник.

Эксперт выразил уверенность, что российские спецслужбы смогут оперативно разобраться в ситуации. Он добавил, что ответный удар по Украине неизбежен.

«Я думаю, что наши спецслужбы разберутся довольно быстро с этим, если уже не разобрались. Ответный удар, удар возмездия неотвратим», — заявил Андрей Колесник.