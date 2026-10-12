рубли, бухгалтерия
Image by Дарья Яковлева from Pixabay
Новости кино и ТВ

SHOT: Ингеборга Дапкунайте получила 2 млн рублей от британского фонда PACED

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Актриса Ингеборга Дапкунайте заработала около 2 млн рублей благодаря сотрудничеству с британским благотворительным фондом PACED. По данным SHOT, она заключила договор на оказание услуг с организацией, в попечительском совете которой состоит сама.

По информации SHOT, войти в руководство PACED актрисе предложил ее бывший муж, бизнесмен Дмитрий Ямпольский. Он участвовал в разработке устава организации.

Фонд занимается паллиативной помощью и обучением специалистов на русском и английском языках. Финансирование поступает, в частности, за счет пожертвований и грантов из Великобритании и стран Евросоюза.

Как утверждает SHOT, после прихода Дапкунайте объем таких поступлений вырос почти втрое.

По данным издания, устав PACED предусматривает возможность выплачивать попечителям вознаграждение за отдельные услуги. Это позволяет им получать оплату по договорам, несмотря на то что обычная зарплата в рамках их роли не предусмотрена.

Дапкунайте воспользовалась этой возможностью и заключила договор с фондом. С начала 2026 года, согласно публикации SHOT, ее доход по этому соглашению составил около 2 млн рублей.

При выручке организации примерно в 11 млн рублей на оплату преподавателей дополнительно направили 25,4 тысячи фунтов стерлингов — около 2,8 млн рублей.

Курсы фонда преимущественно рассчитаны на русскоязычных жителей стран бывшего СССР. Для участия в некоторых программах необходимо пройти закрытый отбор, а часть расходов слушатели оплачивают самостоятельно.

Есть у организации и бесплатный курс по уходу за пожилыми людьми. После его завершения участникам выдают сертификат, однако он не является официальным документом об образовании.

Таким образом, PACED сочетает благотворительную деятельность в сфере паллиативной помощи с обучением специалистов. При этом, согласно данным SHOT, попечители фонда могут получать вознаграждение за услуги по отдельным договорам.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани сообщили о пробках в 8 баллов утром 12 октября
Следующая статья
В Рязанской области за неделю потушили 33 пожара, погибли 4 человека 
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько истребителей погибли не от удара. Рассказываем, какие советские ракеты не срабатывают при пуске и почему Киев не может от них отказаться.
Погода

Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря уровня G3

По прогнозу ученых, геомагнитные возмущения могут сохраняться еще около суток.
Политика

Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку по Украине

Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы и заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией.
Акценты

Почему незнакомых людей не стоит называть «женщиной» и «мужчиной»

Одно привычное слово способно поставить собеседника в неловкое положение. Обращения «девушка», «женщина» или «бабушка» подходят не для каждой ситуации.
Общество

Топ-5 подработок в Рязанской области с высокой оплатой за смену 

Приготовление напитков, доставка и сборка мебели вошли в рейтинг высокооплачиваемых подработок в Рязанской области. Сравниваем выплаты за смену. 
Темы
Новости России

Юрист высказался о криминальном следе в деле о пропаже семьи Усольцевых

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь ушли в поход к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года и не вернулись. С ними была собака породы корги. С тех пор прошло больше года.
Происшествия

В Рязанской области за неделю потушили 33 пожара, погибли 4 человека 

За неделю в Рязанской области на пожарах погибли четыре человека. Среди жертв — ребенок 2020 года рождения.
Транспорт и дороги

В Рязани сообщили о пробках в 8 баллов утром 12 октября

Утром в понедельник, 12 октября, в Рязани регистрируются пробки в 8 баллов. Такие данные выдаёт специализированный сервис Яндекса.
Все события Рязани и области

Инсульты, инфаркты и переломы: с чем поступали в Рязанскую ОКБ

Почти четыре сотни пациентов нуждались в экстренной помощи. Рассказываем, с какими проблемами чаще всего обращались в медучреждение с 2 по 8 октября.
Спорт

ФК «Рязань» сыграл вничью в Тамбове с лидером

Обе команды сохранили текущие позиции в турнирной таблице — «Спартак» на первом месте, «Рязань» на третьем. 
Политика

Axios: Трамп разозлился на Зеленского

Американский президент считает, что Киев воспринимает помощь Вашингтона как должное, а удары по российским НПЗ усугубляют ситуацию.
Политика

Генерал Липовой: ВСУ начали использовать тактику волчьей стаи для атак на Россию

Массовый запуск беспилотников позволяет перегружать систему противовоздушной обороны. Генерал-майор Сергей Липовой назвал эту тактику «волчьей стаей» и рассказал об особенностях атак на Сочи и Владимир.
Транспорт и дороги

14 камер в Рязанской области фиксируют телефон за рулем и непристегнутый ремень

В Рязанской области 14 комплексов фото- и видеофиксации отслеживают непристегнутые ремни и разговоры по мобильному телефону. Разбираемся, какие еще нарушения фиксируют новые камеры.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье