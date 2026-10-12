SHOT: Ингеборга Дапкунайте получила 2 млн рублей от британского фонда PACED

Актриса Ингеборга Дапкунайте заработала около 2 млн рублей благодаря сотрудничеству с британским благотворительным фондом PACED. По данным SHOT, она заключила договор на оказание услуг с организацией, в попечительском совете которой состоит сама.

По информации SHOT, войти в руководство PACED актрисе предложил ее бывший муж, бизнесмен Дмитрий Ямпольский. Он участвовал в разработке устава организации.

Фонд занимается паллиативной помощью и обучением специалистов на русском и английском языках. Финансирование поступает, в частности, за счет пожертвований и грантов из Великобритании и стран Евросоюза.

Как утверждает SHOT, после прихода Дапкунайте объем таких поступлений вырос почти втрое.

По данным издания, устав PACED предусматривает возможность выплачивать попечителям вознаграждение за отдельные услуги. Это позволяет им получать оплату по договорам, несмотря на то что обычная зарплата в рамках их роли не предусмотрена.

Дапкунайте воспользовалась этой возможностью и заключила договор с фондом. С начала 2026 года, согласно публикации SHOT, ее доход по этому соглашению составил около 2 млн рублей.

При выручке организации примерно в 11 млн рублей на оплату преподавателей дополнительно направили 25,4 тысячи фунтов стерлингов — около 2,8 млн рублей.

Курсы фонда преимущественно рассчитаны на русскоязычных жителей стран бывшего СССР. Для участия в некоторых программах необходимо пройти закрытый отбор, а часть расходов слушатели оплачивают самостоятельно.

Есть у организации и бесплатный курс по уходу за пожилыми людьми. После его завершения участникам выдают сертификат, однако он не является официальным документом об образовании.

Таким образом, PACED сочетает благотворительную деятельность в сфере паллиативной помощи с обучением специалистов. При этом, согласно данным SHOT, попечители фонда могут получать вознаграждение за услуги по отдельным договорам.