Кашпировский планировал выступление в Стамбуле за несколько месяцев до смерти — SHOT

Анатолий Кашпировский за несколько месяцев до смерти планировал провести выступление в Стамбуле этой осенью. Об этом SHOT рассказали знакомые целителя.

Одни из последних сеансов Кашпировский провел в мае. По словам его знакомых, уже тогда было заметно, что ему становилось тяжело, однако он продолжал работать.

Коллеги Кашпировского предположили, что регулярные перелеты по работе могли негативно сказаться на его состоянии.

Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. По данным SHOT, предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

За несколько месяцев до смерти Кашпировский перенес экстренную операцию. У него обнаружили опухоль.

В траурном зале Троекуровского кладбища началась подготовка к прощанию с целителем.