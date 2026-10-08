Стартовали съёмки продолжения сериала НТВ «Солдат по кличке Рекс»

НТВ объявил о старте съёмок продолжения военной драмы «Солдат по кличке Рекс». Лето 1943 года. Разведрота Громова пытается захватить плацдарм на правом берегу Днепра, чтобы помочь войскам прорваться вперёд. Однако их планам противостоит контрразведчик, фрегаттен-капитан Хорн, который не готов сдавать позиции. Главную роль вновь исполнит Евгений Миллер.

Лето 1943 года. Красная Армия продолжает наступление к Днепру, до которого им остаётся лишь 20 километров. Разведроте Виктора Громова (Евгений Миллер) поручают важную задачу: как можно быстрее захватить плацдарм на правом берегу и сохранить последний уцелевший мост. Вот только немцы не намерены отдавать противникам преимущество без боя.

Евгений Миллер: «Как и прежде, в новом сезоне зрителей ждут захватывающие и очень рискованные боевые испытания. Будет много пиротехники и разнообразной натуры – леса, поля, окопы и траншеи. С первого дня работа над сериалом продвигается, как мне кажется, профессионально, грамотно и спокойно, что, конечно, не может не радовать! Надеюсь, у нас получится воплотить всё задуманное, а уж оценивать результат работы предстоит зрителям».

Из Берлина присылают опытного контрразведчика, фрегаттен-капитана Хорна (Вадим Сквирский), которому поручено разрушить планы русских. Успешные действия роты Громова выводят Хорна из себя: он приказывает уничтожить Виктора, рассчитывая, тем самым, ослабить противника. Но верный солдат Рекс готов спасти хозяина даже ценой собственной жизни.

Алексей Гусев, режиссёр-постановщик: «»Солдат по кличке Рекс» – интересная, динамичная военная история, своего рода боевик с большим количеством экшен-сцен. Здесь соединились несколько очень близких мне тем: Великая Отечественная война и подвиги наших разведчиков, а также тема животных. Всё показывается через призму отношений человека с собакой. Она помогает нашим героям самоидентифицироваться в тяжёлых испытаниях войны, опереться на что-то тёплое и очень настоящее».