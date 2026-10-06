Подмосковье атаковали дроны: шесть человек пострадали, один погиб

Подмосковье ночью подверглось атаке беспилотников. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 185 БПЛА в 16 муниципалитетах, погиб 20-летний мужчина, еще шесть человек пострадали.

Последствия атаки в Подмосковье

В Истре повреждены 10 частных домов в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине. Пострадали хозяйственные постройки и два автомобиля.

В деревне Покровское Волоколамского округа повреждены фасад и окна частного дома. Мужчина получил осколочные ранения, его доставили в больницу.

В Домодедово, в селе Лобаново, загорелся частный дом. Еще один дом разрушен в Барыбино, на месте работают спасатели.

В Истре госпитализировали двух жителей Ядромина и Горок. Одному из них предстоит операция.

Еще троим жителям деревни Ляхово Домодедовского округа потребовалась помощь врачей. После осмотра и оказания медицинской помощи они отказались от госпитализации.

Есть погибший

В поселке Радумля Солнечногорского округа погиб 20-летний мужчина. Причиной стала атака беспилотников.

«Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал Воробьев.

На местах работают экстренные службы. Специалисты устраняют последствия атаки и помогают жителям пострадавших территорий.