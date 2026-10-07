РСЗО Торнадо. Фото: Минобороны РФ
Новости России

Россия нашла страшный для Запада способ «решения вопросов» с Украиной

Алексей Самохин
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Массированные удары российских войск по объектам Украины стали одним из эффективных методов действий в рамках СВО. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

По словам военкора, Россия в настоящее время получила значительное преимущество в воздушном пространстве Украины. Он отметил, что практически не видит случаев сбития российских ракет и заявил о поражении целей, выбранных российской стороной.

«Да, совершенно точно Россия сейчас уже завоевала небо над всей Украиной… Я не вижу практически сбития наших ракет. Все цели, которые мы намечаем, поражаются. И это, конечно, для Запада страшно», — сказал журналист.

Стешин считает, что Россия вышла на более эффективные методы действий на фоне «позиционно-технологического» тупика на фронтах СВО.

«Его можно условно сравнить с позиционным тупиком Первой мировой войны. Сейчас практически то же самое. Продвижение ничтожное. Тылы открыты у всех — и у нас, и у противника. Наши достаточно быстро это поняли и приняли решение действовать другими методами, рушить и тыл противника», — отметил военкор.

Ранее народный артист РСФСР, режиссёр Никита Михалков заявил, что Россия получила возможность переосмыслить жизненные ценности благодаря специальной военной операции. 

«Нам Господь послал СВО, чтобы мы очнулись, чтобы мы поняли, чего стоят настоящие ценности и каковы они», — заявил Михалков.

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