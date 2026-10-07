Никита Михалков объяснил, зачем России была послана СВО

Народный артист РСФСР, режиссёр Никита Михалков заявил, что Россия получила возможность переосмыслить жизненные ценности благодаря специальной военной операции. В беседе с RT он сказал, что СВО, по его мнению, была послана, чтобы люди очнулись и поняли значение настоящих ценностей.

«Нам Господь послал СВО, чтобы мы очнулись, чтобы мы поняли, чего стоят настоящие ценности и каковы они», — заявил Михалков.

Режиссёр считает опасным, когда человек начинает измерять жизнь количеством и качеством развлечений. По его словам, постоянное стремление к удовольствиям может привести к потере понимания происходящего вокруг.

Михалков рассказал об эксперименте, в котором белую мышь подключили к устройству, позволяющему получать удовольствие после нажатия кнопки. Сначала животное нажимало на нее один, два, затем несколько раз. В итоге мышь продолжила нажимать кнопку до смерти.

Режиссёр назвал этот эксперимент показательным примером постоянной гонки за удовольствием. По его словам, ощущение непрерывного праздника сохраняется даже в период серьезных событий.

При этом часть людей, считает Михалков, уже понимает происходящее и осознает, что «веселиться рано».

Михалков отдельно отметил артистов и других представителей культуры, которые приезжают на фронт. По его словам, они помогают военнослужащим переносить тяготы службы.

Режиссёр подчеркнул, что бойцам важно знать: в тылу о них помнят, знают, уважают и хотят им помочь.