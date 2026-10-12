Рязанский рыбатлон вышел в финал престижной международной Премии

С 7 по 10 октября 2026 года в Йошкар-Оле состоялся заключительный отборочный полуфинал международной премии в сфере событийного туризма «Russian Event Awards». Рязанскую область на конкурсе представил проект «Рыбатлон», заявленный в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта». По итогам состязания он занял третье место и вышел в финал престижной премии, который пройдёт в ноябре в Ярославле.

Примечательно, что многие конкуренты представляли проекты с бюджетами в 20–30 миллионов рублей, тогда как рыбатлон с минимальным финансированием сумел составить им достойную конкуренцию.

На самом мероприятии основатель нового вида спорта Дмитрий Беляев наладил дружественные связи с представителями ряда российских регионов. Уже прорабатываются варианты проведения рыбатлона в новых субъектах страны. Ближайшее событие состоится 18 октября в Ростовской области, в Азовском районе, на территории природного парка «Киммерия».

Отметим, что Рязанскую область на премии «Russian Event Awards» представляли и другие проекты в нескольких номинациях — многие из них также прошли в финал.