БК «Рязань» показал на старте стопроцентный результат

В прошедшие выходные, 10 и 11 октября, баскетбольный клуб «Рязань» провел в Липецке свои первые календарные поединки в регулярном чемпионате Центрального федерального округа 2026/2027 годов. Четырехкратный чемпион ЦФО одержал две важные победы над местной командой «Грин Хилл». Об этом сообщил пресс-атташе команды Юрий Матыцин.

«ГРИН ХИЛЛ» – БК «РЯЗАНЬ» – 70:75 (13:17, 19:15, 14:24, 24:19)

«Грин Хилл» (Липецкая область): Веденев (30 + 16 подборов), Ипатько (8), Скуридин (26), Чиповенко (0), Хожаинов (2) – старт, Лобов (0), Макаров (0), Карлов (0), Похваленный (0), Перов (0), Перетятько (4).

БК «Рязань» (Рязанская область): Князев (12), Гущин (16), Сидоров (10), Анохин (9), Савин (18) – старт, Буданов (5), Хамитов (5), Николаев (0), Ушков (0). Антонов.

Судьи: Гусев, Чухин.

10 октября. Липецк. «Грин Хилл Центр». 121 зритель.

Перед началом турнира участники зачастую имеют минимум информации друг о друге, расстановка сил еще под вопросом, что порой позволяет менее мастеровитым выглядеть в лучшем свете, чем они есть на самом деле. Поэтому на старте бывает крайне важно в первую очередь избежать ненужных потерь. «Зубрам» в субботу сделать это удалось, а в повторной встрече, которая проходила уже по иному сценарию, шансов на успех они хозяевам попросту не оставили.

Почти полторы минуты на табло красовались нули, пока изрядно затянувшееся равновесие наконец не нарушил вернувшийся в строй после травмы Максим Сидоров: забив с фолом, он затем реализовал и штрафной. Первый игровой отрезок завершился с незначительной разницей – 17:13 в пользу гостей. Что произошло с нашей командой в начале второй четверти – просто не поддается логическому объяснению. Полностью выправить ситуацию удалось лишь к концу периода. Пять баллов Дмитрия Буданова позволили «зубрам» приблизиться к сопернику вплотную. Однако вскоре трешка прилетела уже в наше кольцо и на большой перерыв соперники ушли при равенстве – 32:32.

В начале третьей четверти «зубры» вновь доминировали на площадке и довольно быстро сумели обозначить свое превосходство, сразу после отдыха набрав восемь очков подряд. Наконец-то на полную мощь заработали наши дальнобойщики. В начале заключительной десятиминутке наша команда имела в плюсе уже четырнадцать очков, однако завершить игру без ненужной нервотрепки не удалось.

75:70 – первая победа БК «Рязань» в новом сезоне. Самым результативным у «зубров» стал Дмитрий Савин, набравший 18 очков, восемь подборов сделал Роман Хамитов, четыре трешки у Алексея Гущина.

«ГРИН ХИЛЛ» – БК «РЯЗАНЬ» – 57:94 (14:24, 14:28, 12:21, 17:21)

«Грин Хилл» (Липецкая область): Веденев (20 + 11 подборов), Скуридин (11), Чиповенко (12), Ипатько (0), Хожаинов (4) – старт, Лобов (0), Курганский (3), Карлов (0), Кобзев (3), Похваленный (0), Перов (0), Перетятько (4).

БК «Рязань» (Рязанская область): Князев (9), Гущин (7), Сидоров (7), Анохин (7), Савин (22) – старт, Буданов (9), Хамитов (2), Николаев (13), Ушков (10), Антонов (8).

Судьи: Гусев, Чухин.

11 октября. Липецк. «Грин Хилл Центр». 53 зрителя.

В дебюте встречи «Грин Хилл» внес первые изменения на табло, однако уже в ответной атаке гости восстановили пошатнувшееся было равновесие и пошло-поехало: к концу первого периода разница составляла уже десять баллов – 24:14. Вторую четверть «зубры» начали с двух дальных бросков Дмитрия Князева и Артема Николаева. Ближе к середине точным попаданием из-за дуги отметился и центровой Дмитрий Савин, а после трешки нашего капитана Максима Сидорова гости имели в активе уже более двадцати очков, а к большому перерыву их преимущество успело еще подрасти.

В итоге 94:57 – уверенная виктория «зубров», в составе которых вновь самым результативным стал Дмитрий Савин, набравший 22 балла. Одержав в гостях две победы над липецким «Грин Хиллом», рязанцы возглавили таблицу чемпионата ЦФО.

В следующие выходные, 17-18 октября, БК «Рязань» проведет первые игры на своей площадке. В Рязанском Дворце Первых (бывший – ДДТ) он будет принимать своего принципиального соперника брянскую «Десну-2». Начало матчей – в 17:00 и 12:00. Возрастное ограничение: 0+.