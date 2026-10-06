Фото: минспорт Рязанской области
Спорт

Иван Сагайдак избран новым председателем Федерации бокса Рязанской области

Анастасия Мериакри
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В спортивной жизни Рязани произошло знаковое событие, открывающее новую главу в истории регионального бокса. На внеочередном собрании членов Федерации бокса Рязанской области было принято решение о смене руководящего состава организации.

Председателем Федерации единогласно избран рязанский спортсмен Иван Сагайдак. Его спортивная биография является весомым аргументом в пользу этого назначения. Иван Сагайдак является чемпионом России, серебряным призером чемпионата мира среди военнослужащих и носит почетное звание мастера спорта России международного класса.

Не менее важным кадровым решением стало назначение на должность исполнительного директора Германа Игнатьева. Это опытный наставник, мастер спорта СССР по боксу, который в настоящее время занимает пост старшего тренера-преподавателя в Спортивной школе олимпийского резерва «Академия единоборств», а также руководит клубом бокса «ВДВ».

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