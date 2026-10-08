Фото с сайта Минсельхоза Рязанской области. agro.ryazan.gov.ru
Спорт

В Сасово строят стадион в парке «40 лет ВЛКСМ»

Алексей Самохин
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В Сасово обсудили ход строительства открытого стадиона в парке «40 лет ВЛКСМ». Рабочее совещание на объекте провели глава администрации Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Евгений Кошелкин, депутат Рязанской областной Думы Владимир Рожков и представители подрядчика.

Участники осмотрели территорию и обсудили текущие работы и дальнейшие этапы строительства.

Сейчас подрядчики приступили к обустройству спортивного ядра, строительству трибуны и гаража.

Во время встречи стороны определили вопросы, которые необходимо решить для продолжения и завершения работ в срок. Все вопросы взяли на контроль.

После завершения строительства новый спортивный объект создаст условия для занятий физкультурой и спортом для жителей Сасова и близлежащих населенных пунктов.

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