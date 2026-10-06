«Мы не сдались. И не сдадимся». ХК «Рязань-ВДВ» обратился к болельщикам перед домашними играми

ХК «Рязань-ВДВ» на странице ВКонтакте опубликовал обращение к болельщикам после неудачной серии игр и призвал их поддержать команду.

«Мы не сдались. И не сдадимся. В хоккее бывают не только победные серии. Бывают и трудные отрезки, когда не идёт — и у нас сейчас именно такой. Не один матч, а несколько подряд, — говорится в сообщении.

— Результат не радует, ошибок хватает. Нам больно так же, как и вам, а может, даже сильнее, потому что мы выходим на лёд и знаем, что можем играть иначе.

Мы не ищем оправданий и не прячемся. Работаем каждый день, разбираем свою игру и делаем выводы. Без громких слов — делом.

И именно сейчас, когда тяжело, нам особенно нужны вы. Мы будем биться за красивую игру и за результат, но без вашей поддержки на трибунах это в разы тяжелее.

Приходите на домашний матч. Заполним трибуны вместе, поддержим команду так, как умеете только вы. Покажем, что этот клуб, этот город, эти цвета — больше, чем один отрезок. Больше, чем счёт на табло.

В любой период, в любой счёт, в любой ситуации мы вместе.

Мы играем для вас. И ждём вас на арене».

Серия из четырёх домашних игр стартует во Дворце спорта «Олимпийский» в четверг, 8 октября. В 19:00 рязанцы сыграют с «Южным Уралом». Затем запланированы встречи с «Магниткой», «Челметом» и «Горняком-УГМК».