В Шацке изъяли сигареты без акцизных марок на миллион рублей

В Шацке полицейские обнаружили в магазине 6544 пачки сигарет без акцизных марок. Стоимость нелегальной табачной продукции оценили более чем в миллион рублей. В сбыте подозревают владелицу торговой точки.

О нарушении сообщили в УМВД России по Рязанской области. Операцию провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД вместе с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» и спецназом Росгвардии.

По данным полиции, правоохранители заранее выяснили, что в одном из магазинов Шацка покупателям предлагали сигареты известных марок по низкой цене. При этом на пачках отсутствовали специальные акцизные марки, наличие которых обязательно по закону.

Во время обследования торговой точки сотрудники полиции нашли и изъяли 6544 пачки немаркированных сигарет. Общую стоимость партии оценили в 1 001 232 рубля.

К незаконной продаже, по версии правоохранителей, может быть причастна местная жительница, владеющая магазином. Сейчас полицейские устанавливают, откуда поступила нелегальная продукция и кто еще мог участвовать в ее распространении.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» возбудил уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ. Речь идет о приобретении, хранении и сбыте товаров без обязательной маркировки в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает штраф до 800 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет.