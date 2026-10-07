Два человека пострадали в лобовом столкновении Лады Ларгус с Камазом в Рязанской области

Во вторник, 6 октября, на трассе в Рязанском муниципальном округе произошла серьезная авария с участием легкового и грузового автомобилей. В результате выезда на полосу встречного движения два человека получили травмы и были госпитализированы.

Инцидент произошел примерно в 09:10 на четвертом километре автомобильной дороги «Шереметьево-Дядьково-Вышгород-Наумово-Гавердово». По предварительной информации правоохранительных органов, 31-летний житель Московской области, находившийся за рулем автомобиля «Лада Ларгус», не справился с рулевым управлением. В результате легковушка выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с грузовиком «КамАЗ». За рулем большегруза в момент аварии находился 29-летний рязанец.

В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась водителю легковушки и его 22-летнему пассажиру. Оба пострадавших с полученными травмами были оперативно доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.