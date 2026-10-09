БПЛА повредили дата-центр «Яндекса» в Калуге, сервисы могут сбоить

В Калуге в результате атаки беспилотников пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса». Несколько модулей полностью вышли из строя, из-за чего пользователи могут столкнуться с перебоями в работе сервисов компании, сообщает «Интерфакс».

О повреждениях в пятницу, 9 октября, сообщила пресс-служба «Яндекса». По данным компании, на месте происшествия работают экстренные службы и специалисты дата-центра. Пострадавших среди сотрудников нет.

Сейчас специалисты оценивают полный масштаб ущерба. Какие именно сервисы могут работать нестабильно и сколько времени потребуется на восстановление инфраструктуры, компания не уточнила.

Утром 9 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников. По его данным, над регионом сбили 26 БПЛА, девять человек получили ранения.

Удар пришёлся и по городской инфраструктуре. Власти зафиксировали повреждения, в том числе частных домов в двух муниципальных округах.