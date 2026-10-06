Сергей Зверев объяснил своё отсутствие на похоронах Соседова

Стилист Сергей Зверев не приехал на прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. В эфире федерального канала он признался: после череды смертей близких ему физически тяжело бывать на похоронах. В 2025 году умер его двоюродный брат Владимир, с которым они в детстве сидели за одной партой. На следующий день после похорон скончался отец кузена. Позже на СВО погибли племянники стилиста Андрей и Игорь. «Я могу назвать ещё десять похорон. Ресурсы когда-то заканчиваются. Смотреть на это невозможно», — признался Зверев.

При этом Соседова он вспоминает с теплом. Раньше стилист побаивался критика из-за его резких оценок, но тот неожиданно похвалил его. Во время последней совместной поездки на гастроли они хорошо поговорили на фуршете — Соседов вёл себя неожиданно скромно.

«Он мне звонил по ночам, интеллигентно на меня наезжал — говорил, что не нужно ждать, когда кто-то позвонит, сейчас другое время, нужно самому звонить», — отметил Зверев.

Сергей Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока-2026». В гостинице он упал на лестнице и получил тяжёлую травму головы. Ведущий умер во время операции в возрасте 58 лет. Судмедэксперты установили перелом основания черепа, кровоизлияние и отёк мозга. Прощание состоялось 30 сентября в Большом зале Троекуровского кладбища, похоронили Соседова на Перепечинском кладбище рядом с отцом.