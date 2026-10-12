Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышки в боевых действиях

Передышки в боевых действиях Владимир Зеленский не заслужил. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, которая прошла по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Юсефом Раджи.

Российская сторона, по его словам, не собирается в очередной раз верить обещаниям и заверениям.

«Я не думаю, что передышку он заслужил», — сказал министр. — Об этом очень чётко высказался президент Владимир Путин».

Лавров подчеркнул: специальная военная операция продолжается, и Россия достигает поставленных целей. Цели эти всем хорошо известны, и Москва их не меняла. Министр противопоставил это тому, что назвал «зигзагами и вилянием» Зеленского и его европейских «хозяев». А потому, резюмировал он, оправдываться России не в чем и ни перед кем.