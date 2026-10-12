Что можно и нельзя делать 13 октября, народные приметы на Михаила Твердыню

Тринадцатого октября на Руси латали крыши и утепляли избы. Крестьяне готовились к холодам. Праздник называли Михаил Твердыня. А ещё — Михайло Соломенный. В этот день молились архангелу Михаилу о защите дома и семьи. И начинали обработку льна.

Что можно делать 13 октября

День Михаила Твердыни ассоциировался с защитой и укреплением домашнего хозяйства. В этот день крестьяне занимались работами, связанными с укреплением домов и хозяйственных построек. Латали крыши, утепляли помещения, чтобы подготовиться к зиме. Каждая заплатка на крыше считалась вкладом в благополучие семьи.

В этот день православные верующие часто молились архангелу Михаилу. С просьбами о защите дома и семьи от бед, болезней и нечистой силы. Молитва в этот день считалась особенно сильной.

Традиционно в этот день начинали переработку льна. Считалось, что работа с этим растением на Михаила принесёт удачу в хозяйстве. И обеспечит семью прочной и качественной тканью. Лён трепали, чесали и готовили к прядению. Работа шла всей семьёй.

Что нельзя делать 13 октября

Начинались запреты с семьи. В этот день старались избегать ссор и конфликтов. Считалось, что разногласия на Михаила могут привести к бедам и неурядицам в доме. Мир в семье в этот день был особенно важен.

Лень тоже попадала под запрет. На Михаила не рекомендовалось бездельничать или откладывать хозяйственные дела. Безответственное отношение к работе могло, по поверью, накликать неудачу и бедность на дом.

Дом в этот день требовал заботы. А тот, кто пренебрегал делами, рисковал остаться без защиты архангела на всю зиму.

Народные приметы на 13 октября

· Если в этот день в лесу много паутины — к тёплой осени и поздней зиме.

· Снег на Михаила — к долгой и холодной зиме. Ветер меняется несколько раз в день — к переменчивой погоде на ближайшие недели.