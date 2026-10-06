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Политика

В Госдуме назвали способ резко снизить число атакующих Россию дронов

Алексей Самохин
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Продолжение ударов по мостам и железнодорожным станциям вблизи Днепра может привести к сокращению числа беспилотников, которые Киев направляет в сторону России, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с «Абзацем». Так он прокомментировал массированную атаку дронов в ночь на 6 октября.

Журавлев считает, что украинские власти будут продолжать использовать беспилотники и ракеты, чтобы демонстрировать западным партнерам сохраняющиеся возможности ВСУ.

По словам парламентария, для снижения интенсивности таких атак необходимо нарушить маршруты снабжения украинской армии. В первую очередь он назвал мосты и железнодорожные станции в районе Днепра.

«С самого начала говорил, что нужно просто-напросто перерезать все пути снабжения ВСУ западным оружием — прежде всего мосты и железнодорожные станции по Днепру. Сейчас эта работа ведется. И скоро мы увидим ее результаты — число дронов, которыми располагает Киев, резко упадет», — заявил Журавлев.

Депутат добавил, что, по его мнению, количество беспилотников могло бы снизиться еще сильнее при ударах по предприятиям, производящим такую технику в Европе.

Журавлев считает, что продолжение ударов по логистической инфраструктуре позволит российской армии добиться поставленных целей.

В предыдущие годы российские удары по украинским мостам были ограничены переправами, связанными с фронтом и снабжением войск. Об этом написал военкор Александр Коц, отметив, что теперь ситуация поменялась и «бумеранг прилетит в ответ»

«Мы били по переправам только там, где они упирались во фронт и везли снаряды непосредственно на передок», — пишет военкор.

При этом переправы в глубоком тылу оставались вне списка целей.

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