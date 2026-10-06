Кадр из видео в соцсетях
Политика

Военкор Александр Коц объяснил, почему «бумеранг должен был вернуться»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

«Мосты — это жизненно важные артерии, которые обеспечивают функционирование страны. Россия уже шесть раз нанесла удары по двум киевским мостам. Мы призываем партнёров к решительной реакции!» — эмоционально обратился к международному сообществу глава МИД Украины Андрей Сибига.

Военкор Александр Коц предлагает вспомнить эти слова во время поездки по трассе Р-280 «Новороссия», по которой он проехал множество раз за последнюю неделю.

«К сведению инициативного Андрея Сибиги, между Бердянском, к примеру, и Мелитополем не осталось ни одного целого моста», — пишет журналист.

По его словам, одни переправы лежат в руслах рек, другие сохранились, но имеют повреждения. Движение в таких местах перенесли на объезды, над которыми установили защитные сетки от дронов.

«Украинским операторам удобно подлавливать там замедляющие ход фуры. И каждый раз после того, как большегруз потушат, сетку приходится восстанавливать», — отмечает Коц.

Он приводит в пример Владимировку, где дроны ВСУ уничтожили мост через Корсак. После этого легковой автомобиль провалился в образовавшийся пролом. Фотография произошедшего появилась в украинских пабликах, происходящее позиционировали как военный трофей. 

«Про артерии, Андрей Иванович, вы правы. Без них — никуда. Только за лезвие первыми взялись не мы», — пишет Коц.

Военкор напомнил об ударах по российским мостам

Полную хронологию атак на российские переправы в газетный материал вместить невозможно, отмечает военкор. 

«Нужен отдельный справочник толщиной с энциклопедию», — заявил он.

В качестве наиболее громких примеров военкор приводит взрыв на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Тогда фура со взрывчаткой стала причиной повреждения трех пролетов, погибли пять человек, ехавших в легковушке в отпуск. 

Летом 2023 года, продолжает Коц, удары наносились по Чонгарскому мосту. 22 июня по переправе применили ракеты Storm Shadow, а 6 августа последовал новый удар, одновременно с атакой в районе Геническа.

17 июля того же года Крымский мост атаковали морскими беспилотниками. Коц напоминает, что среди пострадавших оказалась семья Кулик из Белгородской области.

«Белгородцы Алексей и Наталья Кулик ехали с 14-летней дочкой к морю. Родителей не стало, девочка попала в реанимацию», — пишет военкор.

Отдельно он вспоминает события июня 2025 года в Брянской и Курской областях. По словам Коцa, автомобильный мост на перегоне Пильшино — Выгоничи был подорван в момент движения пассажирского поезда Климов — Москва. В результате погибли семь человек, еще 104 получили ранения.

Через несколько часов железнодорожный мост взорвали в Железногорском районе Курской области. Обрушившийся состав оказался на автодороге.

«Бумеранг должен был вернуться»

В предыдущие годы российские удары по украинским мостам были ограничены переправами, связанными с фронтом и снабжением войск.

«Мы били по переправам только там, где они упирались во фронт и везли снаряды непосредственно на передок», — пишет военкор.

При этом переправы в глубоком тылу оставались вне списка целей.

«Мосты в глубоком тылу, по которым катались троллейбусы и поезда метро, оставались вне списка целей», — отмечает Коц.

В завершение он напоминает о прежних заявлениях украинской стороны относительно Крымского моста.

«Но если советник офиса Зеленского пан Подоляк называет Крымский мост «законной военной целью», то рано или поздно бумеранг должен был вернуться», — заключает военкор.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Астролог Галина Янко: Четыре знака зодиака попадут под давление планет в октябре
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Новости России

Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на...
Происшествия

В Касимовском округе обнаружили тело пропавшего 58-летнего мужчины

Информация об исчезновении местного жителя 1968 года рождения поступила в поисковые отряды утром в воскресенье, 4 октября. По имеющимся данным, мужчина пропал накануне, 3 октября.
Новости России

Зверев рассказал о неожиданном ночном звонке Соседова незадолго до трагедии

Шоумен и стилист Сергей Зверев рассказал в эфире НТВ,...
Темы
Интересное

Астролог Галина Янко: Четыре знака зодиака попадут под давление планет в октябре

Октябрь 2026 года может оказаться непростым месяцем для Скорпиона, Водолея, Льва и Тельца. Ретроградные Венера и Меркурий, а также напряженные аспекты Марса и Плутона способны вернуть старые проблемы и усилить конфликты
Новости Касимова

Рецидивиста задержали за кражу велосипеда в Касимове

Следователь отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.
Происшествия

Пожар в Скопине унес жизни ребенка и пожилой женщины

В Скопине 6 октября загорелся частный жилой дом, где проживала многодетная семья. В результате пожара погибли несовершеннолетний ребенок и пожилая женщина, сообщили в прокуратуре Рязанской области.
Акценты

Роспотребнадзор назвал главные правила термической обработки продуктов

Роспотребнадзор по Рязанской области напомнил жителям правила термической обработки продуктов. Соблюдение температуры и времени приготовления помогает уничтожить возбудителей инфекций и снизить риск пищевых отравлений.
Новости кино и ТВ

ТНТ покажет комедийный сериал «Кукушкин» с Данилой Рассомахиным, Дарьей Руденок и Александром Якиным 

Это терапевтическая бадди-комедия о том, как подружиться с собственной головой. Сериал из 16 серий снят компанией Good Story Media.
Погода

Солнце резко активизировалось, к Земле движутся облака плазмы

Во время вспышек в космос выбросились как минимум два крупных облака плазмы. Предварительно они движутся в сторону Земли.
Транспорт и дороги

17-летний мотоциклист и 19-летняя пассажирка пострадали в ДТП под Рязанью

Авария произошла примерно в 13:40 на 60-м километре автодороги Рязань — Спас-Клепики, в районе подъезда к поселку Варские.
Общество

В центре Рязани из-за аварии отключили электричество 

Ориентировочное время устранения последствий аварии — два часа.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье