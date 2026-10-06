Военкор Александр Коц объяснил, почему «бумеранг должен был вернуться»

«Мосты — это жизненно важные артерии, которые обеспечивают функционирование страны. Россия уже шесть раз нанесла удары по двум киевским мостам. Мы призываем партнёров к решительной реакции!» — эмоционально обратился к международному сообществу глава МИД Украины Андрей Сибига.

Военкор Александр Коц предлагает вспомнить эти слова во время поездки по трассе Р-280 «Новороссия», по которой он проехал множество раз за последнюю неделю.

«К сведению инициативного Андрея Сибиги, между Бердянском, к примеру, и Мелитополем не осталось ни одного целого моста», — пишет журналист.

По его словам, одни переправы лежат в руслах рек, другие сохранились, но имеют повреждения. Движение в таких местах перенесли на объезды, над которыми установили защитные сетки от дронов.

«Украинским операторам удобно подлавливать там замедляющие ход фуры. И каждый раз после того, как большегруз потушат, сетку приходится восстанавливать», — отмечает Коц.

Он приводит в пример Владимировку, где дроны ВСУ уничтожили мост через Корсак. После этого легковой автомобиль провалился в образовавшийся пролом. Фотография произошедшего появилась в украинских пабликах, происходящее позиционировали как военный трофей.

«Про артерии, Андрей Иванович, вы правы. Без них — никуда. Только за лезвие первыми взялись не мы», — пишет Коц.

Военкор напомнил об ударах по российским мостам

Полную хронологию атак на российские переправы в газетный материал вместить невозможно, отмечает военкор.

«Нужен отдельный справочник толщиной с энциклопедию», — заявил он.

В качестве наиболее громких примеров военкор приводит взрыв на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Тогда фура со взрывчаткой стала причиной повреждения трех пролетов, погибли пять человек, ехавших в легковушке в отпуск.

Летом 2023 года, продолжает Коц, удары наносились по Чонгарскому мосту. 22 июня по переправе применили ракеты Storm Shadow, а 6 августа последовал новый удар, одновременно с атакой в районе Геническа.

17 июля того же года Крымский мост атаковали морскими беспилотниками. Коц напоминает, что среди пострадавших оказалась семья Кулик из Белгородской области.

«Белгородцы Алексей и Наталья Кулик ехали с 14-летней дочкой к морю. Родителей не стало, девочка попала в реанимацию», — пишет военкор.

Отдельно он вспоминает события июня 2025 года в Брянской и Курской областях. По словам Коцa, автомобильный мост на перегоне Пильшино — Выгоничи был подорван в момент движения пассажирского поезда Климов — Москва. В результате погибли семь человек, еще 104 получили ранения.

Через несколько часов железнодорожный мост взорвали в Железногорском районе Курской области. Обрушившийся состав оказался на автодороге.

«Бумеранг должен был вернуться»

В предыдущие годы российские удары по украинским мостам были ограничены переправами, связанными с фронтом и снабжением войск.

«Мы били по переправам только там, где они упирались во фронт и везли снаряды непосредственно на передок», — пишет военкор.

При этом переправы в глубоком тылу оставались вне списка целей.

«Мосты в глубоком тылу, по которым катались троллейбусы и поезда метро, оставались вне списка целей», — отмечает Коц.

В завершение он напоминает о прежних заявлениях украинской стороны относительно Крымского моста.