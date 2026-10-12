В рязанском «Аквамеде» 17 октября пройдёт «День пловца»

17 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Аквамед» состоится спортивный праздник «День пловца». Мероприятие проводится в рамках проекта «СпортАктиV».

Регистрация участников откроется в 08:00. Соревнования пройдут в свободном стиле. Дистанцию определят с учётом возраста и уровня подготовки спортсменов:

· 25 метров — для детей 6–9 лет и участников от 60 лет;

· 50 метров — для школьников 9–16 лет и взрослых 40–60 лет;

· 100 метров — для молодёжи и взрослых 16–40 лет.

Для тех, кто не имеет опыта плавания, организуют аквазарядку и мастер-класс.

Результаты будут фиксировать через мобильное приложение «СпортАктиV» с помощью NFC-метки. На всех локациях будут работать волонтёры — они помогут с регистрацией и подскажут, куда пройти.

Детям от 6 до 12 лет для участия в соревнованиях потребуется медицинская справка. Остальные участники пройдут краткий медосмотр на месте. Уточнить подробности можно по телефону: +7 (4912) 27-46-16.

Возрастное ограничение 6+