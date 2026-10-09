В Киеве обострился конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко на фоне критической ситуации с энергоснабжением города. Как передает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua», глава государства подверг резкой критике действия городских властей.

Выступая с оценкой текущей ситуации, Владимир Зеленский заявил, что для Киева были отдельно определены конкретные задачи, однако они не были выполнены. «Из-за почти полного невыполнения городскими властями необходимых шагов» подготовка к ударам по энергетической инфраструктуре была провалена, подчеркнул президент.

Ранее Виталий Кличко дал интервью немецкому изданию Bild. В нем градоначальник заявил, что коррупция в окружении Зеленского негативно сказывается на обороноспособности Украины и подрывает доверие западных союзников, которое, по словам мэра, ни в коем случае нельзя терять.

Политическая перепалка разворачивается на фоне реальных проблем в городе. В четверг украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о масштабных аварийных отключениях электроснабжения в Киеве. Отсутствие энергии парализовало работу метрополитена и наземного электротранспорта, а свет пропал даже в здании Верховной рады. Украинские СМИ сообщают о начавшемся в городе транспортном коллапсе, а также о перебоях в работе систем водоснабжения и канализации.

На этом фоне, по данным агентства AFP, Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы временно выехать из города. При этом, как утверждает агентство, Кличко сказал, что речи об эвакуации Киева не идет, а город готовит запасы топлива, воды, продовольствия и развивает резервные системы отопления.

Вооруженные Силы России регулярно наносят удары по объектам критической инфраструктуры противника. В Министерстве обороны РФ неоднократно подчеркивали, что эти действия направлены на снижение военно-экономического потенциала Украины. Для достижения целей российские бойцы применяют ударные беспилотные летательные аппараты и высокоточное оружие большой дальности, способное поражать любые объекты как в Киеве, так и на всей территории страны.