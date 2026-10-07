Народный артист РСФСР, режиссёр Никита Михалков заявил RT, что украинцев начали готовить к возможной войне с Россией еще в 1991 году. По его словам, он видел документы, подтверждающие проведение такой работы в украинских военкоматах.

«Я видел документы. Если бы СВО не началась тогда, когда началась, через две недели всё это было бы здесь», — заявил Михалков.

По словам режиссёра, начиная с 1991 года в украинские военкоматы вызывали мужчин призывного возраста вплоть до 50 лет. Как утверждает Михалков, их просили подписывать документы о готовности в случае необходимости воевать с Россией.

Он связал эти события с последующим конфликтом в Донбассе. По мнению режиссёра, на протяжении восьми лет происходившее в регионе не получало достаточного внимания.

Режиссёр заявил, что Россия несет «огромную ответственность» за происходящее на Украине.

По его словам, в России долгое время исходили из того, что отношения между странами сохранятся прежними.

«Потому что мы были убеждены: «Куда они денутся?» Газ идёт, кран работает — всё нормально… А там вкладывали деньги, 5 млрд вложили только в школу — два поколения уже выросло людей, которые никогда не поймут, что мы один народ», — сказал Михалков.

Ранее Никита Михалков объяснил, для чего России была послана специальная военная операция.