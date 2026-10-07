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Названы навыки, которые сильнее всего повышают зарплату в 2026 году

Алексей Самохин
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Работодатели в России готовы заметно увеличивать зарплатные предложения кандидатам с прикладными и специализированными навыками. К такому выводу пришли аналитики hh.ru, изучив более 6,7 млн вакансий, размещенных с начала 2026 года.

Какие профессии востребованы

В десятку самых востребованных специалистов в России с начала года вошли продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, водители-экспедиторы, разнорабочие, курьеры, повара, бухгалтеры, кладовщики, упаковщики и электромонтажники.

Больше всего вакансий пришлось на продавцов-консультантов — свыше 500 тысяч, или 7% от общего числа предложений. Для менеджеров по продажам разместили более 400 тысяч вакансий, для водителей-экспедиторов — свыше 320 тысяч.

Разнорабочим предложили более 240 тысяч вакансий, курьерам — свыше 200 тысяч. Почти по 200 тысяч предложений пришлось на поваров.

Продавцам помогут навыки общения с клиентами

Медианная зарплата, которую предлагали продавцам-консультантам за девять месяцев 2026 года, составила 58 400 рублей.

Умение работать с жалобами клиентов увеличивает этот показатель на 54% — до 90 300 рублей. Навык работы с возражениями дает прибавку в 38%, а проведение презентаций — 37%.

Менеджерам платят больше за проектные продажи

Для менеджеров по продажам и работе с клиентами медианное предложение составило 103 300 рублей.

Навык проектных продаж увеличивает зарплату на 55% — до 158 300 рублей. Управление работой с ключевыми клиентами дает прибавку в 50%, до 153 100 рублей.

Водителям особенно выгодно знание английского

Медианная зарплата для водителей достигла 137 700 рублей. При знании английского языка предложение в среднем увеличивается на 83% — до 250 тысяч рублей.

Международные перевозки повышают показатель на 54%, до 210 600 рублей. Наличие водительского удостоверения категории A дает прибавку в 46%, до 200 400 рублей.

У разнорабочих ценятся строительные навыки

Разнорабочим работодатели предлагали в среднем 112 900 рублей. Знание сборки мебели повышает зарплатное предложение на 48%, до 166 200 рублей.

Навыки монолитных работ увеличивают показатель на 43%, до 159 600 рублей, а каменных работ — на 38%, до 155 тысяч рублей.

Курьерам пригодятся знания логистики и мерчандайзинга

Средняя предлагаемая зарплата курьера составила 185 600 рублей. Навык ориентирования в складской логистике увеличивает ее на 2%, до 186 600 рублей.

Знание мерчандайзинга дает прибавку в 13% — до 207 700 рублей.

У поваров зарплата может вырасти вдвое

Повару, пекарю или кондитеру в среднем предлагали 70 600 рублей. Навыки организации и контроля работы персонала повышают предложение на 100% — до 141 600 рублей.

Производственное планирование дает прибавку в 98%, до 139 600 рублей. Расчет себестоимости увеличивает зарплату на 96%, до 138 тысяч рублей.

Бухгалтерам выгодно уметь сокращать расходы

Медианная зарплата бухгалтера составила 79 700 рублей. Навык оптимизации затрат повышает предложение на 88% — до 150 тысяч рублей.

Формирование управленческой отчетности дает прибавку в 81%, до 144 тысяч рублей. Ведение импортных операций увеличивает показатель на 78%, до 141 700 рублей.

Кладовщикам платят больше за ведение учета

Кладовщикам в среднем предлагали 91 300 рублей. Ведение учета повышает зарплатное предложение на 93% — до 175 600 рублей.

Работа с документацией и погрузочной техникой увеличивает показатель на 35%, до 123 тысяч рублей в обоих случаях.

Электромонтажникам нужны чертежи и навыки автоматизации

Средняя предлагаемая зарплата электромонтажника составила 142 700 рублей. Умение читать чертежи и схемы повышает ее на 32%, до 185 тысяч рублей.

Навык автоматизации производства дает прибавку в 25%, до 176 200 рублей. Прокладка кабелей увеличивает предложение на 9%, до 151 700 рублей.

Как отметила руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова, работодатели готовы платить больше специалистам, чьи навыки напрямую влияют на выручку, управление расходами или безопасность.

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