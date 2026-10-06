«Военная хроника»: Россия начала изоляцию Запорожского театра военных действий

Минувшей ночью беспилотники ударили по полотну Вантового и Преображенского мостов в Запорожье. «Военная хроника» предположила, что атаки могут быть частью начавшейся операции по изоляции театра военных действий.

По данным «Военной хроники», дроны прилетели в конструкции двух мостов — Вантового и Преображенского.

Автор публикации считает, что удары могут иметь военное значение с учетом ситуации на запорожском направлении. При этом он отмечает принципиальную разницу с атаками на мосты в Киеве.

«Отличие от мостов в Киеве принципиальное, поскольку на Киев (пока) не ведётся никакого наступления», — говорится в сообщении.

«Военная хроника» оценивает произошедшее как возможное начало операции по изоляции театра военных действий в Запорожье.