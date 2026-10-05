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Происшествия

Рязанка положила 30 тысяч рублей в ежедневник полицейского и попала в суд

Алексей Самохин
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В Кораблинском районе Рязанской области 47-летнюю местную жительницу будут судить за попытку дать сотруднику полиции 30 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре региона, женщина хотела избежать административного наказания за незаконную продажу алкоголя.

Прокурор Кораблинского района Максим Калачев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Женщине вменяют покушение на дачу взятки должностному лицу по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.

По версии следствия, в августе 2026 года правоохранители выявили факт незаконной продажи алкоголя. После этого местная жительница решила передать сотруднику полиции 30 тысяч рублей. Деньги она положила в ежедневник полицейского. Однако правоохранитель отказался принимать вознаграждение и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Уголовное дело направили в Кораблинский районный суд. Там его рассмотрят по существу.

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