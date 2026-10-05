Минобороны РФ заявило об усилении ударов после слов Зеленского

Минобороны России заявило об усилении ударов по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявления Владимира Зеленского об ответных атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы.

В российском военном ведомстве сообщили, что услышали угрозы украинского руководства. Там подчеркнули, что удары по Киеву и другим регионам Украины наносятся в ответ на действия украинской стороны.

Одной из причин стали атаки на гражданские объекты в период проведения выборов в Государственную думу. В ведомстве сообщили об ударах по участковым избирательным комиссиям, в результате которых погибли шесть мирных жителей. Кроме того, российская сторона напомнила о попытке провести с 19 по 20 сентября массированную атаку с применением более 1600 ударных БПЛА по гражданским объектам Москвы.

В числе причин в Минобороны назвали и атаки, которые были направлены на срыв Петербургского международного экономического форума в июне 2026 года.

Отдельно российское ведомство упомянуло удар по Белгороду в ночь на воскресенье. По данным Минобороны, в результате атаки погибли и пострадали мирные жители, повреждены многоквартирные дома, частные домовладения и автомобили.

В Минобороны заявили, что после слов Зеленского российские Вооруженные силы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других регионах Украины.

Ведомство возложило на Зеленского «полную личную и политическую ответственность» за последствия усиления российских ударов. При этом Минобороны призвало население Украины связывать возможные последствия с решениями руководства страны.