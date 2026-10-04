Карасин заявил о возможности переговоров России, США и Украины

Трехсторонние переговоры России, США и Украины могут состояться в будущем, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру». По его словам, перспектива такого формата существует, но для этого должна измениться риторика Запада и Киева.

Сенатор призвал смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе и не ограничиваться ближайшими событиями. По его мнению, со временем возможность прямого диалога трех стран может стать более реальной.

«Конечно, такая возможность существует. Я думаю, что рано или поздно она станет более реальной», — сказал Карасин.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее призывал оценивать ситуацию с учетом более отдаленной перспективы.

Карасин считает, что предпосылкой для новых контактов должно стать прекращение враждебной риторики Запада и Украины в отношении России.

«Если риторика смолкнет, я не исключаю, что подобного рода контакты, в том числе трехсторонние, встанут на повестку дня», — заявил сенатор.

По его словам, изменение публичной риторики может создать условия для обсуждения новых форматов взаимодействия.