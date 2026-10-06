Туман накроет Рязанскую область утром 6 октября, видимость снизится до 200 метров 

Туман ожидается местами в Рязанской области утром во вторник, 6 октября. По данным синоптиков, видимость на отдельных участках дорог может снизиться до 200–500 метров. Об этом говорится в метеопредупреждении, размещённом на сайте регионального ГУ МЧС России.

В условиях плохой видимости водителям стоит снизить скорость, увеличить дистанцию и быть особенно внимательными на дорогах.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112. Вызвать пожарных и спасателей с мобильного телефона можно по номеру 101, со стационарного — 01.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.