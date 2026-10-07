Прилёт «Кинжала» по Днепропетровску услышали за 20 километров

В ночь на 7 октября российские войска нанесли масштабный удар по Украине. Несколько ракет прилетели в Днепропетровск.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём канале приводит сообщения подписчиков.

Что именно стало целью, пока точно неизвестно. Но масштаб взрывов хорошо передаёт сообщение местного жителя, который находится примерно в 20 километрах от города. Он заявил, что после него посыпалась штукатурка в доме.

В интернете также появилось видео на котором с близкого расстояния снят прилёт ракеты. По словам Лебедева, это был «Кинжал-23».

Официальная информация от Минобороны РФ о поражённых целях пока не поступала.