Скорая помощь в Рязанской области перешла на новые правила: что изменилось

С сентября 2026 года служба скорой помощи в Рязанской области работает по новым правилам. Вызовы теперь разделяют на экстренные и неотложные, а медицинская бригада самостоятельно оценивает состояние пациента и решает, какая помощь ему необходима. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Экстренные вызовы

Экстренным считают вызов, когда существует прямая угроза жизни человека. К таким ситуациям относят потерю сознания, нарушения дыхания, подозрение на инфаркт или инсульт, сильное кровотечение, тяжелые травмы и ожоги.

В эту же категорию входят роды.

На экстренный вызов бригада должна прибыть в течение 20 минут. При этом норматив корректируют с учетом дорожной обстановки и автомобильных заторов.

Неотложная помощь

Неотложными считают состояния, которые требуют медицинской помощи, но не несут непосредственной угрозы жизни. Например, речь идет о высокой температуре при ОРВИ без судорог, обострении хронических заболеваний, незначительном повышении давления или сильной боли.

Такие обращения могут передать в поликлинику. Если вызов остается у службы скорой помощи, ожидание бригады может составить от двух часов.

Как пояснили в Минздраве Рязанской области, теперь приезд скорой — это не только доставка пациента в стационар. Медики оценивают состояние человека непосредственно на месте и определяют дальнейшую тактику помощи.