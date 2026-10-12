Павел Малков рассказал о наращивании темпов догазификации в Рязанской области

На заседании регионального Правительства 12 октября под председательством Губернатора Павла Малкова обсудили ход реализации бессрочной федеральной программы догазификации, запущенной по решению Президента РФ.

«Одна из задач – обеспечить качественную реализацию программы газификации региона и программы догазификации. Огромная благодарность нашему Президенту за такое решение. Возможностями активно пользуются люди, бесплатно проводят газ к домам. Системно двигаемся, каждый год наращиваем возможности для подключения населенных пунктов, домовладений к сетям. Плюс действует широкий комплекс мер поддержки. Компенсацию затрат на покупку и установку оборудования получает целый ряд граждан. Это многодетные, малообеспеченные семьи, участники СВО, другие льготные категории граждан», — отметил глава региона.

Павел Малков акцентировал, что услуга оказывается максимально удобно: заявителю не нужно собирать справки — достаточно подать заявление онлайн через Госуслуги, обратиться в МФЦ или органы соцзащиты. Ветеранам боевых действий и участникам СВО помощь оформляют в проактивном режиме.

Министр труда и соцзащиты Андрей Кричинский сообщил, что субсидии уже получили свыше 1000 семей, более 550 из них — многодетные и семьи бойцов СВО. В этом году поддержку получат еще около 260 граждан. Сумма компенсации — до 100 тыс. рублей на жилое помещение. Срок принятия решения сокращен вдвое, с 10 до 5 дней, а для отдельных категорий субсидия оформляется автоматически.

Министр строительного комплекса Марат Султанов доложил: в рамках программы развития газификации на 2026–2030 гг., реализуемой совместно с ПАО «Газпром», планируется модернизировать 4 газораспределительные станции в Александро-Невском, Пронском, Рязанском и Рыбновском округах и построить 60 км межпоселковых газопроводов, что позволит газифицировать 24 населенных пункта. За время социальной газификации сети бесплатно подведены к границам 15,6 тыс. домовладений, 11,6 тыс. собственников уже используют газ как основное топливо. Отдельное внимание уделяется 64 населенным пунктам в Национальном парке «Мещерский». Работа ведется совместно с Минприроды России.