Павел Малков рассказал о наращивании темпов догазификации в Рязанской области

На заседании регионального Правительства 12 октября под председательством Губернатора Павла Малкова обсудили ход реализации бессрочной федеральной программы догазификации, запущенной по решению Президента РФ.
«Одна из задач – обеспечить качественную реализацию программы газификации региона и программы догазификации. Огромная благодарность нашему Президенту за такое решение. Возможностями активно пользуются люди, бесплатно проводят газ к домам. Системно двигаемся, каждый год наращиваем возможности для подключения населенных пунктов, домовладений к сетям. Плюс действует широкий комплекс мер поддержки. Компенсацию затрат на покупку и установку оборудования получает целый ряд граждан. Это многодетные, малообеспеченные семьи, участники СВО, другие льготные категории граждан», — отметил глава региона.
Павел Малков акцентировал, что услуга оказывается максимально удобно: заявителю не нужно собирать справки — достаточно подать заявление онлайн через Госуслуги, обратиться в МФЦ или органы соцзащиты. Ветеранам боевых действий и участникам СВО помощь оформляют в проактивном режиме.
Министр труда и соцзащиты Андрей Кричинский сообщил, что субсидии уже получили свыше 1000 семей, более 550 из них — многодетные и семьи бойцов СВО. В этом году поддержку получат еще около 260 граждан. Сумма компенсации — до 100 тыс. рублей на жилое помещение. Срок принятия решения сокращен вдвое, с 10 до 5 дней, а для отдельных категорий субсидия оформляется автоматически.
Министр строительного комплекса Марат Султанов доложил: в рамках программы развития газификации на 2026–2030 гг., реализуемой совместно с ПАО «Газпром», планируется модернизировать 4 газораспределительные станции в Александро-Невском, Пронском, Рязанском и Рыбновском округах и построить 60 км межпоселковых газопроводов, что позволит газифицировать 24 населенных пункта. За время социальной газификации сети бесплатно подведены к границам 15,6 тыс. домовладений, 11,6 тыс. собственников уже используют газ как основное топливо. Отдельное внимание уделяется 64 населенным пунктам в Национальном парке «Мещерский». Работа ведется совместно с Минприроды России.
«Проблема газификации населенных пунктов, которые находятся на природных территориях с особым статусом, – многолетняя. Очень непросто проводить туда газовые коммуникации, практически невозможно. Это требует колоссального количества согласований, специальные проектные решения. Мы последовательно ведем работу, рано или поздно обязательно ее завершим, дойдем до каждого населенного пункта, где людям нужно подключить газ», — подчеркнул Павел Малков.