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Эксперт рассказал, как спасти фото и документы при сбое облачного хранилища

Алексей Самохин
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Сбой облачного хранилища может лишить пользователей доступа к фотографиям и важным документам. IT-эксперт Галактион Кучава рассказал, как сохранить файлы и почему одной синхронизации с облаком недостаточно.

Если облачное хранилище работает с перебоями, документы можно скачивать по одному или воспользоваться официальным приложением для компьютера. Об этом Кучава, эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика», рассказал изданию «Абзац».

Проблема стала актуальной для многих россиян после атак на дата-центры Яндекса. Один из них находится в Рязанской области.

При технических сбоях сервисы могут отключать возможность скачивать целые папки через браузер. Поэтому эксперт советует не тратить время на постоянное обновление страницы, а попробовать загрузить файлы через программу для ПК или сохранить их по отдельности.

«Единственный надежный путь — получить самостоятельную копию исходников на компьютер с последующим переносом на отдельный физический накопитель. При этом сохраненная папка ни в коем случае не должна участвовать в автосинхронизации с облаком», — пояснил Кучава.

Эксперт рекомендует заранее делать несколько копий важных документов и фотографий, сохраняя их на внешних жестких дисках. Если все данные находятся только в облаке, серьезный технический сбой может надолго лишить владельца доступа к ним.

Особенно внимательно стоит отнестись к файлам на смартфоне. Фотография или документ могут отображаться на экране, хотя физически их нет в памяти телефона. В таком случае устройство показывает содержимое облачного хранилища, а не локальную копию файла.

Ценные материалы лучше хранить на отдельных физических носителях и иметь несколько резервных копий. При этом нужно отключить для архивных папок автоматическую синхронизацию с облаком. Иначе изменения или удаление файлов в сервисе могут затронуть и сохраненные данные.

«Пора раз и навсегда разделить две вещи: повседневный комфортный доступ к файлам и гарантию их восстановления после тяжелой катастрофы. Реальная надежность цифрового архива определяется только тем, способен ли его владелец восстановить информацию своими силами, когда привычное облако полностью перестанет отвечать», — заключил специалист.

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