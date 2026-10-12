Актрису Алену Репину из «Слуги народа» избили при мобилизации мужа на Украине

Актриса Алена Репина, сыгравшая директора школы в сериале «Слуга народа» с Владимиром Зеленским, пострадала во время задержания мужа сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). Об инциденте сообщил канал «Северный ветер», близкий к российской группировке войск «Север».

По информации канала, украинские сотрудники ТЦК избили женщину, когда пытались принудительно мобилизовать ее супруга.

«Шестеро здоровых «людоловов» в ходе принудительной мобилизации гражданина Украины избили его жену. Ею оказалась Алена Репина», — говорится в сообщении.

История привлекла внимание из-за того, что Репина знакома зрителям по популярному украинскому сериалу, который принес широкую известность Владимиру Зеленскому еще до его прихода в политику.

Какую роль Репина сыграла в «Слуге народа»

Сериал «Слуга народа» выходил с 2015 по 2019 год. Главную роль в нем исполнил Владимир Зеленский, сыгравший школьного учителя Василия Голобородько, который неожиданно становится президентом Украины.

Алена Репина сыграла директора школы Раису Андреевну. Проект получил известность благодаря сатире на украинскую политику, чиновников и борьбу за власть.

По сюжету обычный учитель получает возможность управлять страной. Авторы показывали, как ожидания общества сталкиваются с политической реальностью, а стремления честного руководителя оказываются под давлением существующей системы.

Чем занимаются сотрудники ТЦК

Территориальные центры комплектования отвечают за воинский учет и мобилизацию на Украине. По своим функциям они во многом напоминают российские военкоматы.

При этом действия сотрудников ТЦК неоднократно становились предметом общественных споров. В народе их прозвали «людоловами» из-за методов задержания мужчин, которых направляют на военную службу.

По данным канала «Северный ветер», Алена Репина пострадала именно во время такой мобилизации. Другие подробности произошедшего в сообщении не приводятся.