Дугин назвал причину страха Запада перед Путиным

Философ Александр Дугин заявил, что страны Запада боятся президента России Владимира Путина из-за его способности отстаивать интересы страны и укреплять русский народ. Об этом он рассказал NEWS.ru.

По словам Дугина, Путин является «настоящим русским правителем» и действует, исходя из интересов российского народа. Именно это, считает философ, вызывает опасения у западных оппонентов российского президента.

«Путин — настоящий русский правитель. Он делает все в интересах своего народа. Путина боятся именно потому, что он способен русский народ отстоять, спасти и укрепить, поскольку он истинно русский», — заявил Дугин.

Философ считает, что появление во главе России сильного лидера вызвало у западных стран негативную реакцию. По его мнению, некоторые из них не только испугались российского президента, но и стали испытывать к нему неприязнь.

Дугин связал это отношение с политическим курсом Путина и его стремлением сохранить Россию как «государство-цивилизацию».

«И это печать под его истинностью и правотой его позиции, направленной на спасение России как государства-цивилизации», — заключил философ.