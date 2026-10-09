Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что НАТО может организовать провокацию у границ Калининградской области, чтобы создать повод для масштабного военного конфликта с Россией. Альянс способен обвинить российскую сторону в первом ударе, задействовать статью о коллективной обороне и расширить боевые действия на другие территории.

В беседе с «Газетой.Ru» Кнутов заявил, что возможный конфликт может затронуть не только Калининградскую область, но и Белоруссию. По мнению аналитика, дальнейшим сценарием может стать ввод войск НАТО на Донбасс.

По словам военного аналитика, действия российских Вооруженных сил в Донбассе будут иметь большое значение для дальнейшего развития ситуации. Он считает, что успехи российской армии могут повлиять на достижение целей специальной военной операции и снизить риск расширения конфликта.

«Чем успешнее мы будем действовать и чем активнее будут работать наши воздушно-космические силы, военно-морской флот по тылам Украины, тем больше шансов добиться целей, которые стоят перед СВО, и не допустить ее перерастания в глобальную третью мировую войну», заявил Кнутов.

Таким образом, эксперт рассматривает возможное обострение у Калининградской области как один из сценариев расширения противостояния между Россией и НАТО. После этого Запад постарается ввести войска на Украину. Задача армии РФ показать, что делать этого не стоит, иначе натовский войскам грозит сокрушительное поражение.